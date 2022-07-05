Новосибирск, 5 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Один из способов решить вопрос с дефицитом кадров в новосибирском здравоохранении — целевая подготовка врачей и среднего медицинского персонала. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

(сс) UNMEER Медик

«В этом году лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского университета выпускает 118 студентов, прошедших обучение по целевой форме подготовки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре они начнут работу в амбулаториях 29 районов Новосибирской области.