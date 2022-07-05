Герат, Афганистан, 5 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат мужчина убил свою супругу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Преступление было совершено в 9-м округе города Герат. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтверждая этот инцидент, говорят, что обвиняемый арестован и ведётся расследование.

В последнее время поступает множество сообщений о бытовом насилии в отношении женщин. В ряде случаев эти акты насилия доводили женщин до самоубийства.

Так, на прошлой неделе в провинциях Урузган, Дайкунди и Тахар было зарегистрировано три случая самоубийства женщин.