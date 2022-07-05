Краснодар, 5 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов продлён для аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара до 30:45 мск 12 июля, сообщил региональный оперативный штаб 5 июля.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов городов России продлили до 12 июля. В их числе также аэровокзалы Анапы, Геленджика и Краснодара. Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — уточнили в оперативном штабе.

Запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центра России, в том числе в три аэропорта в Краснодарском крае, действует с 24 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») со ссылкой на замглавы Минтранса сообщила о возможном открытии аэропорта «Краснодар» «в ближайшее время».

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