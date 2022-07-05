Сеул, , 09:23 — REGNUM В первой половине 2022 года экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи вырос почти на 15%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

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Согласно опубликованным данным, с января по июнь экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции увеличился на 14,6%, до $6,21 млрд.

Отмечается, что экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 7,9%, до $4,5 млрд, а рыбной продукции — на 37,2%, до $1,71 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением поставок продуктов из переработанного риса, сушеных водорослей и лапши быстрого приготовления.

Экспорт лапши вырос на 20% ($383,7 млн), сушеных водорослей — на 13,8% ($375,9 млн), продуктов из переработанного риса — на 13,3% ($90,4 млн).

Поставки в Китай увеличились на 21,1%, в АСЕАН — на 13,7%, в Японию — на 9%, в США — на 11,4%, в ЕС — на 26,6%.