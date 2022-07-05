Токио, , 09:20 — REGNUM В Австралии в середине июля пройдёт встреча представителей стран — участников Четырёхстороннего диалога по безопасности (Австралии, Индии, США и Японии, Quad), которую впервые в таком формате проведут главы их энергетических ведомств. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда 5 июля заявил на пресс-конференции в Токио.

Коити Хагиуда Puramyun31

Коити Хагиуда «С 11 по 15 июля я совершу визит в Австралию для участия во встрече глав энергетических ведомств Quad. Это будет первая встреча в таком формате».

По словам министра, в повестку предстоящей встречи входят вопросы, связанные энергетической безопасностью, сокращением выбросов и чистой энергетикой.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Четырёхсторонний диалог по безопасности Quad одним из главных достижений нынешнего индийского правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индии причислил Quad к главным дипломатическим достижениям