Париж, , 09:20 — REGNUM Эйфелева башня заржавела и нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого ее покрасят за 60 миллионов евро в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом со ссылкой на конфиденциальные источники сообщает французский журнал Marianne.

Эйфелева башня

Металлическая конструкция высотой 324 метра, построенная инженером Гюставом Эйфелем в конце XIX века, входит в число самых посещаемых туристических объектов в мире и принимает около 6 млн посетителей каждый год.

Однако конфиденциальные отчеты экспертов, на которые ссылается Marianne, говорят о том, что башня находится в плачевном состоянии и изъедена ржавчиной.

«Если бы Гюстав Эйфель посетил ее, у него бы случился сердечный приступ», — сказал Marianne один неназванный сотрудник, работающий на башне.

В настоящее время в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года башню перекрашивают уже в 20-й раз, и на этот косметический ремонт выделено 60 миллионов евро.

Предполагалось очистить около 30% башни от старой краски и затем нанести новую краску в два слоя, но из-за задержек в работе в связи с пандемией и наличием свинца в старой краске будет обработано только 5%.

SETE (организация, эксплуатирующая Эйфелеву башню) не хочет закрывать символ Парижа на длительное время, поскольку в этом случае будут потеряны доходы от туризма.