Самара, , 09:31 — REGNUM Свыше 3,3 млрд рублей намерены направить в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В больнице

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в 2022 году планируют завершить реконструкцию Нефтегорской центральной районной больницы (готовность здания составляет 95%).

«Запланированные сроки сдачи объекта в соответствии с дорожной картой — 1 декабря. Однако оценка работ по реконструкции позволяет сделать вывод, что объект будет сдан раньше срока — в середине ноября», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Отмечается, что специалисты продолжают возводить поликлинику на 700 посещений в смену в микрорайоне «Волгарь». Этот объект намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году. Кроме этого, решается вопрос проектирования поликлиники в поселке Смышляевка.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру строительства региона Николаю Плаксину взять данный объект под особый контроль и сопровождать на всех этапах проектирования и строительства.

Сообщается, что в 2022 году планируется начать проектирование поликлиник в Подстепках и Кинеле.

Бенян отметил, что в регионе начали возводить модульные клинико-диагностические отделения в Красноярском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Похвистневском районах.

Отмечается, что к концу 2022 года в области намерены привести в порядок 37 подразделений медицинских учреждений. Планируется построить 17 модульных зданий: фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики.

По словам Беняна, также планируется завершить работы на четырех объектах, которые были начаты в 2021 году в селе Большое Ермаково (Кошкинский район), в поселке Алексеевка (Кинельский район), а также двух подразделениях медицинских учреждений Ставропольского района.

Сообщается, что в 2022 году власти региона намерены закупить 2059 единиц оборудования, в том числе тяжелую технику. Помимо этого, в медучреждения области может поступить 141 автомобиль LADA — контракты намерены заключить до 15 июля.

Отмечается, что в 2022 году в рамках реализации программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в медучреждения области планируют привлечь свыше 100 врачей и 40 фельдшеров.