Калининград, , 09:19 — REGNUM Транзит грузов в Калининград не может быть использован для обхода антироссийских санкций и любые другие заявления на эту тему являются ересью. Об этом 5 июля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Антон Алиханов Kremlin.ru

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Алиханов указал, комментируя слова евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС якобы намерен ограничениями предотвратить обход санкций против России, а не блокировать перевозки между Калининградом и основной частью РФ, что такого рода угрозы не существует.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — пояснил губернатор Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с калининградским транзитом идет.