Мадрид, , 09:19 — REGNUM Все министерства Испании были проинформированы о предложении утвердить кредит на нужды обороны, и ни одно из них не высказалось против. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве.

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Так в правительстве ответили вице-премьеру Йоланде Диас на её критику в отношении вопроса по кредиту на оборону.

Ранее Йоланда Диас осудила тот факт, что утверждение дополнительного кредита на военные расходы, которое Совет министров планирует рассмотреть, не было согласовано с Unidas Podemos — партнёрами PSOE по коалиционному правительству.

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