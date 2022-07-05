Кызыл, 5 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Зампредов, руководителей и министерств и ведомств в Туве закрепили за муниципальными образованиями. Они будут отвечать за развитие «своих» районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Здание правительства Тувы

В задачи рабочих групп из числа зампредов и министров, а также представителей общественности, будут входить инициирование и реализация приоритетных проектов развития.

«Порядок деятельности рабочих групп по инициированию и реализации приоритетных проектов развития муниципальных образований определяется Положением, в соответствии с которым проводится оценка эффективности их работы», — отметили в правительстве.