Мадрид, 5 июля 2022, 09:17 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой в заключительном, 14-м туре турнира претендентов, который проходит в Мадриде.
По итогам 14 партий Непомнящий набрал 9,5 очка. Ранее он досрочно стал победителем турнира претендентов.
Теперь Непомнящий должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
Читайте ранее в этом сюжете: Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов