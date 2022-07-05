Новосибирск, 5 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Новосибирске 7 июля отключат городские фонтаны. Об этом сообщил директор Горфонтана Валерий Науменко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

«Мы это делаем, чтобы избежать вандализма, — рассказал «Новосибирским новостям» Науменко. — На Ивана Купалу ребятня любит поливать прохожих водой. Сценарии могут быть разные: зальют важные документы или дорогой телефон, может возникнуть конфликт, а то и драка. Поэтому фонтаны выключаем, осушаем».

Однако в чаше фонтана перед ГПНТБ вода останется — 900 тонн жидкости решили не сливать.