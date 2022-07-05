Нальчик, , 09:16 — REGNUM На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершился горнолыжный сезон. Он продлился с 4 декабря 2021 года по 3 июля 2022 года и стал самым продолжительным среди всех горнолыжных курортов России, сообщили в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

На курорте пока еще остались для тренировок сборные команды РФ по фристайлу, горным лыжам и сноуборду. В остальном горнолыжные трассы уже закрыты. Между тем на «Эльбурсе» полным ходом идет летний сезон. Для туристов работают канатные дороги, на которых можно подняться на высоту 3847 м, а также высокогорный отель LeapRus, расположенный на высоте 3912 м.

За сезон катания с декабря по июль курорт «Эльбрус» нарастил свой турпоток по сравнению с прошлым годом на 28%. Всего на нем побывало за это время более 356 тыс. гостей.