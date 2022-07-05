Москва, 5 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Следственный комитет установит обстоятельства миномётного обстрела съёмочной группы телеканала НТВ возле города Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба СК.

Эмблема СК РФ

Следователи изучают информацию телеканала, согласно которой корреспондент Илья Ушенин и оператор Максим Беликов во время выполнения профессиональных обязанностей попали под плотный миномётный обстрел. В результате оператор получил повреждение руки.

В СК уточнили, что съёмочной группе удалось покинуть зону обстрела, при этом преступления вооружённых формирований фиксировались на камеру.

«Следователи СК России установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в заявлении ведомства.