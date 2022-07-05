* талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 5 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Двое гражданских лиц, называющих себя Мохаммадом Таки и Ихсануллой, жителями деревни Лаврандж уезда Кохмард афганской провинции Бамиан, заявили, что были подвергнуты избиению и пыткам со стороны Джаббара и Алауддина, людей кари Фарида, местного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, что Мохаммад Таки и Ихсанулла были зверски избиты.

Пострадавшие заявляют, что не служили предыдущему правительству. По их словам, кари Фарид и его люди арестовали их и потребовали выдать оружие. Но когда Мохаммад Таки и Ихсанулла заявили, что у них нет оружия, кари Фарид приказал своим людям пытать их.

После пыток и избиения их заставили купить оружие на чёрном рынке и отдать кари Фариду. Мохаммад Таки и Ихсанулла говорят, что кари Фарид и его люди не оставили их в покое и заставляют купить ещё 80 единиц оружия.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказали мнения по этому поводу.