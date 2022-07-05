Владивосток, 5 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Командир десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии майор Сергей Кузьминчук удостоен звания Героя Российской Федерации за участие в спецоперации в защиту Донбасса.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

«Немногословные, мужественные и честные с собой, с товарищами и с Родиной. Они — элита нашей армии и вообще всего общества! Это совершенно ясно после первого же разговора с нашими морпехами — участниками военной спецоперации на Украине. Ребята ещё не до конца восстановились после ранений, а уже готовы встать в строй.

Умело командуя подразделением, Сергей Кузьменчук форсировал реку у посёлка Мощун. Вступил в бой с превосходящими силами противника, удерживал позиции трое суток, отбивая атаки до подхода основных сил. И таких смелых ребят у нас много!

Для меня большая честь вручить нашим морпехам краевые награды — медали «Приморье — за заслуги». Искренне уверен, каждый из них — герой. Приморье гордится вами!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация России должна быть доведена до конца. Такое мнение высказал майор в отставке из Кемерова Олег Михайлютин.