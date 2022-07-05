Мадрид, , 09:14 — REGNUM Второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас осудила тот факт, что утверждение дополнительного кредита на военные расходы, которое Совет министров планирует рассмотреть, не было согласовано с Unidas Podemos — партнёрами PSOE по коалиционному правительству. Об этом пишет агентство EFE.

Йоланда Диас Lamoncloa.gob.es

«В таких деликатных вопросах необходимо действовать соответствующим образом, с уважением к союзникам и демократическим уважением к Генеральным кортесам», — сказала Диас.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону.