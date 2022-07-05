Вице-премьер Испании осудила обсуждение кредита на оборону страны
Мадрид, 5 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас осудила тот факт, что утверждение дополнительного кредита на военные расходы, которое Совет министров планирует рассмотреть, не было согласовано с Unidas Podemos — партнёрами PSOE по коалиционному правительству. Об этом пишет агентство EFE.
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Йоланда Диас
«В таких деликатных вопросах необходимо действовать соответствующим образом, с уважением к союзникам и демократическим уважением к Генеральным кортесам», — сказала Диас.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону.