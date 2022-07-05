Симферополь, 5 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Симферополь» останется закрытым, Росавиация продлила режим временного ограничения на полёты в Крым до 03:45 мск 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

«Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 аэропортов на юге и в центре России, в том числе аэропорт Симферополя остаются закрытыми с 24 февраля. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым в большей степени, чем другие регионы пострадал от снижения турпотока.