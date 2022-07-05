Ереван, , 09:14 — REGNUM В северо-западной части Армении возле границ с Грузией и Турцией в ночь на 5 июля произошло землетрясение магнитудой 2,4. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Землетрясение Zeml.info

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 00:33 по местному времени (23:33 4 июля мск). Эпицентр находился в 11 км восточней села Ашоцк Ширакской области.

Сила толчков в эпицентре составила до трёх баллов. Гипоцентр землетрясения, как сообщили в службе спасателей, находился на глубине десять км. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Толчки ощутили в сёлах Ашоцк, Казанчи и Мусаэлян Ширакской области, а также в Гюмри. Предыдущее землетрясение в этом районе было зафиксировано 17 июня, его магнитуда была 3,6.