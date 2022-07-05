Ярославль, , 09:13 — REGNUM Новым главой управления Следственного комитета в Ярославской области может стать нынешний глава дагестанского СКР генерал-майор юстиции Анатолий Щуров. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Анатолий Щуров yarnews.net

Нынешний глава — Александр Соболев, вероятнее всего, перейдёт на работу в Москву. О переводе Щурова в Ярославскую область 4 июля сообщали СМИ Махачкалы.

Анатолий Щуров работает на Северном Кавказе с 2020 года, с 2017 года он возглавлял управление СКР по Орловской области. Через полторы недели Щурову исполнится 58 лет.