Казань, 5 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В разглашении коммерческой тайны и попытке хищения 3 млн рублей обвиняют 44-летнюю жительницу Татарии — бывшего заместителя директора по общим вопросам и персоналу в одной из коммерческих организаций. Прокуратура утвердила соответствующее заключение, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

(сс) sajinka2 Мошенничество

С февраля 2020 по март 2021 года сотрудница, используя служебное положение, скопировала составляющую коммерческую тайну базу данных о контрагентах. После увольнения она пыталась продать эту информацию третьим лицам.

Кроме того, с марта 2021 года по январь 2022 года женщина распространяла заведомо ложные сведения, что по ее заявлению проводится проверка в указанной компании. Злоумышленница предложила бывшим коллегам помощь в положительном решении проверки за вознаграждение в 3 млн рублей, обещая также вернуть накопитель с ранее похищенной базой данных о контрагентах. Женщину задержали во время получения денег.

Свою вину злоумышленница признала частично. До решения суда она находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Набережных Челнах одна из сотрудниц банка передала коллеге ключи от ячейки одного из клиентов. Злоумышленница тайно похитила оттуда 15 млн рублей, после чего передала сообщнице 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

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