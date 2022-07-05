* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Комитет защиты журналистов Афганистана объявил, что в провинциях Урузган и Гильменд двое журналистов были освобождены из-под стражи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но трое их коллег всё ещё находятся в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Pixabay.com В тюрьме

По сообщению информационного агентства «Шафакна», комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что Хан Мохаммад Сиал, руководитель студии радио- и телевещания «Садойе Паайвастун», арестованный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 мая в провинции Урузган, и Суван Таккал, репортёр телеканала «Хила», который был арестован 20 июня в провинции Гильменд, 3 июля были освобождены из тюрем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане и Гильменде.

Однако, согласно сообщению комитета защиты афганских журналистов, трое журналистов до сих пор находятся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одним из журналистов, которые до сих пор находятся в заключении, является Мирза Хосни, руководитель радиостанции «Садойе-Офтоб» в провинции Дайкунди. Он был арестован 24 мая в провинции Герат. После ареста этого журналиста его семья и совет улемов Герата попытались добиться его освобождения, но их усилия не увенчались успехом, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не дали согласия на его освобождение.

«Садойе-Офтоб» — местная радиостанция в провинции Дайкунди в центре Афганистана, зона вещания которой ограничена городом Нили, административным центром этой провинции, и окрестными кишлаками.

Другим журналистом, который до сих пор находится в заключении у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является Имадуддин Дауран, арестованный спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле 14 мая. Сообщается, что перед арестом он опубликовал критическую статью, в которой говорилось, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят прекращения войны, они должны разрешить деятельность политических активистов.

Третий из арестованных журналистов — Джамалуддин Дильдар, руководитель радиостанции «Садойе-Гардез», арестованный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 мая. Семья Дильдара заявила, что причина его ареста им неизвестна, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ответили на их просьбу о его освобождении.

После арестов и исчезновений ряда сотрудников СМИ, в том числе этих трёх журналистов, Международная федерация журналистов обратилась к правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой немедленно расследовать произвольные аресты и исчезновения представителей СМИ и привлечь виновных к ответственности.

Вопрос возобновления деятельности комиссии по нарушениям прав СМИ

Комитет защиты журналистов Афганистана обратился к правительству движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой освободить журналистов, которые всё ещё находятся в тюрьмах, и как можно скорее возобновить деятельность комиссии по нарушению прав СМИ, которая была недавно воссоздана.

До падения предыдущего правительства комитет по нарушениям прав СМИ отвечал за расследование дел, связанных с журналистами, но с падением правительства эта комиссия была упразднена.

Некоторое время назад официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют возобновить деятельность комиссии по расследованию проблем СМИ, но этой структуре пока не разрешено работать.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество журналистов покинуло страну, а многие печатные, видео- и аудиосредства были закрыты навсегда. Кроме того, уровень насилия в отношении журналистов со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вызывает тревогу: большое количество афганских журналистов подвергались арестам, пыткам и преследованию.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ввели ограничения на работу женщин на афганском телевидении, и они вынуждены носить маски во время трансляции новостей и телевизионных программ.