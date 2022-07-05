Горловка, ДНР, 5 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Один из пострадавших 4 июля в результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) мирных жителей умер в ночь на 5 июля. Об этом 5 июля сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канал.

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«Увы, сегодня ночью скончался один из вчерашних пострадавших», — написал он в своём сообщении.

Также Приходько прикрепил к своему сообщению видеозапись, на которой запечатлены последствия обстрела Горловки, который был произведён украинскими боевиками утром 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли при обстрелах за последние сутки.