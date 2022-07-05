Брянск, 5 июля 2022, 09:08 — REGNUM Украинские боевики обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил 5 июля глава региона Александр Богомаз.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июня со стороны Украины по Белгороду были выпущены три ракеты «Точка-У». Система ПВО уничтожила ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. По данным властей, повреждения получили 96 жилых домов, включая многоквартирные. Погибли пять человек.
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