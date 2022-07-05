Брянск, 5 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил 5 июля глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня (5 июля) утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июня со стороны Украины по Белгороду были выпущены три ракеты «Точка-У». Система ПВО уничтожила ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. По данным властей, повреждения получили 96 жилых домов, включая многоквартирные. Погибли пять человек.

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