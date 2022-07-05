Донецк, 5 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Народной милиции ДНР не хватает щупов для поиска мин, а наладить их производство в республике пока не представляется возможным. Об этом ИА REGNUM 5 июля заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

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«В ДНР большинство мужчин мобилизованы, некому заниматься производством щупов. К тому же сапёрам нужны щупы телескопические, типа ВКНК, со съёмными иглами, и т.ч. диэлектрическими, которыми могут быть разминированы боеприпасы с магнитными взрывателями», — заявил волонтёр.

Такие щупы особенно удобны при скрытом прощупывания пути, отметил волонтёр. К сожалению, они часто ломаются, теряются, могут повреждаться при подрывах. Это расходный материал, подчеркнул собеседник агентства.

«На Донбассе порой обнаруживаются даже мины времен Великой Отечественной, не говоря уже об минах, заложенных ВСУ в большом количестве» — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее ИА REGNUMсообщало о недостатке в Народной милиции ДНР миноискателей и другого военного оборудования.