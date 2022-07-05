Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии определили жилищные комплексы, где коммунальную инфраструктуру и дороги планируется построить с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данным решением определён «детализированный перечень» мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов республики. Он включает в себя семь жилищных проектов, в том числе пять будут реализованы в Чебоксарах, по одному — в Новочебоксарск и Канаше. Общая сумма средств в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на данные цели оценивается в 3 737 023 тыс. рублей.

Как следует из документа, 982 млн рублей предполагается затратить на создание коммунальной инфраструктуры (дороги, а также сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и ЛЭП) в рамках комплексной застройки жилищного комплекса «Дубрава Парк» в Чебоксарах.

Создание инфраструктуры при застройке микрорайона 2 «А» центральной части Чебоксар «Грязевская стрелка» (ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина) оценили в 851,6 млн рублей. Речь идёт о водоснабжении, канализации, теплоснабжении, электроснабжении и строительстве детского сада.

Кроме того, в Чебоксарах инфраструктурные бюджетные кредиты планируется направить на строительство дорог и создание коммунальных сетей в жилых районах Солнечный (569 млн рублей), Новый город (488,5 млн рублей) и микрорайоне 1 «А» (545 млн рублей), в Новочебоксарске и Канаше — соответственно в рамках комплексной застройки жилого района IX микрорайона Западного жилого района (72,52 млн рублей) и микрорайона 3-е поле (225,1 млн рублей).