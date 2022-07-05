Чебоксары, 5 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Чувашии определили жилищные комплексы, где коммунальную инфраструктуру и дороги планируется построить с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Данным решением определён «детализированный перечень» мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов республики. Он включает в себя семь жилищных проектов, в том числе пять будут реализованы в Чебоксарах, по одному — в Новочебоксарск и Канаше. Общая сумма средств в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на данные цели оценивается в 3 737 023 тыс. рублей.

Как следует из документа, 982 млн рублей предполагается затратить на создание коммунальной инфраструктуры (дороги, а также сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и ЛЭП) в рамках комплексной застройки жилищного комплекса «Дубрава Парк» в Чебоксарах.

Создание инфраструктуры при застройке микрорайона 2 «А» центральной части Чебоксар «Грязевская стрелка» (ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина) оценили в 851,6 млн рублей. Речь идёт о водоснабжении, канализации, теплоснабжении, электроснабжении и строительстве детского сада.

Кроме того, в Чебоксарах инфраструктурные бюджетные кредиты планируется направить на строительство дорог и создание коммунальных сетей в жилых районах Солнечный (569 млн рублей), Новый город (488,5 млн рублей) и микрорайоне 1 «А» (545 млн рублей), в Новочебоксарске и Канаше — соответственно в рамках комплексной застройки жилого района IX микрорайона Западного жилого района (72,52 млн рублей) и микрорайона 3-е поле (225,1 млн рублей).