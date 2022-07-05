Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Пассажирские самолеты будут курсировать между Нур-Султаном и Уфой. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет авиакомпании «Азимут» Aviakompaniya-azimut.ru

«Российская авиакомпания «Азимут» начиная с 8 июля текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан –Уфа с частотой один рейс в неделю по пятницам», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что летать по этому маршруту будут самолёты Sukhoi Superjet 100. Авиасообщение открывается в рамках исполнения дорожной карты по развитию сотрудничества между Казахстаном и Башкирией.

Стоит отметить, что с 15 июля в России отменяют все карантинные ограничения для тех, кто пересекает границу.