Северобайкальский район, Бурятия, 5 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жильцам многоквартирных домов в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии, пострадавших от пожара, окажут единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

В результате возгорания 3 июня была полностью уничтожена кровля двух зданий на площади 960 кв. метров, в результате чего условия жизнедеятельности жильцов были нарушены. Администрация района в связи с этим обратилась в региональное правительство с просьбой о помощи.

«В любом случае это первая помощь, которую необходимо буквально сразу оказать гражданам, рассмотреть и выплатить. Люди серьезно пострадали, квартиры пострадали, имущество пострадало!» — отметил зампреда правительства на заседании комиссии по ликвидации ЧС Петр Мордовской.