Краснодар, 5 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Завершена активная фаза операции по поиску унесенных в Черное море ставропольцев. Спасателям не удалось за десять дней найти четверых пострадавших. Далее поиски продолжатся с помощью маломерных судов и наземными группами, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

«Активная фаза поиска завершена, поиск будет осуществляться маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии», — приводит слова представителя МЧС ТАСС.

Напомним, 24 июня в районе поселка Зубова Щель смыло в море разлившейся после ливней рекой два автомобиля. В них находились семеро туристов из Ставропольского края. Спастись удалось лишь одному мужчине, двоих женщин нашли мертвыми, еще четверо человек, в том числе трое детей, так и не найдены.

Поиски с применением авиации и водолазов велись более десяти дней. За это время было обследовано почти 300 км акватории Черного моря и около 280 км береговой линии.