Барнаул, 5 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Розенбаум выступил на полевой позиции стратегических ракетчиков в Алтайском крае с обширной концертной программой, сообщает 5 июля Минобороны РФ.

Правительство Алтайского края Александр Розенбаум

Большой сольный концерт Александра Розенбаума стал своеобразным подарком для военнослужащих Барнаульского ракетного соединения, которые встретили известного музыканта и исполнителя с караваем, вручив ему памятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения.

На организованной в лесном массиве сцене Александр Розембаум под акустический аккомпанемент исполнил свои самые известные композиции «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие известные и всеми любимые песни.

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После выступления Александр Розенбаум поблагодарил ракетчиков за их нелегкий и ответственный труд на благо нашей Родины и ознакомился со службой и бытом военнослужащих, несущих боевое дежурство на ПГРК «Ярс» на полевых позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня с размахом отметили 90-летие Роберта Рождественского: на родине поэта в Косихе состоялся заключительный день литературного фестиваля. Почетными гостями стали члены семьи Роберта Ивановича — дочь, внуки и правнучка, а также народные артисты России Лариса Долина и Александр Розенбаум.

Они посетили мемориальный музей, возложили цветы к памятнику поэту, прошли по площадкам фестиваля.

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