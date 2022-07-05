Сеул, , 09:07 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 4 июля в Сеуле с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, с которым обсудил вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, подчеркнув важность скорейшего возобновления переговоров по Соглашению о свободной торговле.

Напомним, что представители Южной Кореи и Мексики начали переговоры по соглашению в 2006 году, однако спустя два года контакты прекратились.

Глава МИД Южной Кореи выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в таких областях, как экономическая безопасность, цепочки поставок, промышленность и здравоохранение.

В свою очередь, Марсело Эбрардо высоко оценил участие южнокорейских компаний в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско. Он призвал деловые круги Южной Кореи расширить инвестиционную активность в Мексике.

По итогам встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития.

Отметим, что министр иностранных дел Мексики посетил Южную Корею впервые за семь лет.

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