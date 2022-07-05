Сеул, 5 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 4 июля в Сеуле с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, с которым обсудил вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, подчеркнув важность скорейшего возобновления переговоров по Соглашению о свободной торговле.

Напомним, что представители Южной Кореи и Мексики начали переговоры по соглашению в 2006 году, однако спустя два года контакты прекратились.

Глава МИД Южной Кореи выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в таких областях, как экономическая безопасность, цепочки поставок, промышленность и здравоохранение.

В свою очередь, Марсело Эбрардо высоко оценил участие южнокорейских компаний в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско. Он призвал деловые круги Южной Кореи расширить инвестиционную активность в Мексике.

По итогам встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития.

Отметим, что министр иностранных дел Мексики посетил Южную Корею впервые за семь лет.