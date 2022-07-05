Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области проходит семинар поисковых отрядов Сибирского федерального округа. В семинаре «Наследники Победы» участвуют 150 представителей поисковых объединений из семи сибирских регионов, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Работа поискового отряда Mil.ru

«Работа поисковиков Сибири очень значима. Во время Великой Отечественной войны бойцы прославленных кузбасских дивизий бесстрашно громили врага в самых ожесточенных и сложных сражениях, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Благодаря вашей работе имена солдат, погибших на поле боя, удаётся вычеркнуть из числа пропавших без вести, навечно вписав в список героев, которые завоевали нам свободу. Благодаря вашей работе герои обретают покой у себя на малой Родине».

Отметим, что в кузбасское отделение «Поискового движения России» входят более тысячи человек.