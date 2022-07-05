Донецк, , 09:04 — REGNUM Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли при обстрелах за последние сутки. Об этом 5 июля сообщили в штабе территориальной обороны ВСУ.

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В штабе опубликовали статистику потерь среди мирного населения за последние сутки, с 8:00 4 июля до 8:00 5 июля. За этот период на территории республики в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, ещё 29 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июля ВСУ обстреляли несколько районов Донецка.