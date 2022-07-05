Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 18 тысяч мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 5 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в приграничной Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом вынужденных переселенцев из Донбасса. За этот период в Россию прибыли более 1,6 млн человек.