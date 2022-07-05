Тернейский район, Приморский край, , 09:01 — REGNUM В Приморье объём вылова симы для традиционной хозяйственной деятельности на каждого члена общины коренных народов Севера увеличили на 10 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Разделка рыбы Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР

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Таким образом до 30 кг симы могут выловить представители коренных малочисленных народов Севера в Тернейском округе. На сегодняшний день добыто 30 тонн этой красной рыбы.

Срок добычи симы в Тернейском округе определен с 5 июня по 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Красноуральска Свердловской области будут судить за незаконную ловлю рыбы. Во время рыбалки мужчина применял запрещённое орудие добычи.