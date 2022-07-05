Донецк, 5 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли нескольким обстрелам Донецк, а также населённые пункты Новосёловка и Александровка. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что в 07:35 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили по Новосёловке четыре мины калибра 120 мм, а в 07:30 — восемь снарядов калибра 122 мм по Александровке.

Также отмечается, что в 07:55 и в 08:10 ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним пять и десять снарядов калибра 155 мм соответственно.

Кроме того, добавляется, что в 08:20 вооружённые украинские формирования выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 08:40 — ещё десять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району города.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два села в регионе остались без света после артиллерийского обстрела со стороны Украины.