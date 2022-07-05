Со стороны Украины обстреляно брянское село Зерново — губернатор
Суземский район, Брянская область, 5 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел произведён утром 5 июля по селу Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Bryanskobl.ru
Александр Богомаз
Выстрелы зафиксированы со стороны Украины.
«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.
На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июля об обстреле приграничных с Украиной сёл сообщил губернатор Курской области.