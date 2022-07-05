Суземский район, Брянская область, 5 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел произведён утром 5 июля по селу Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Выстрелы зафиксированы со стороны Украины.

«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июля об обстреле приграничных с Украиной сёл сообщил губернатор Курской области.