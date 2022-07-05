Москва, , 09:00 — REGNUM Сегодня, 5 июля, Госдума во втором, основном чтении обсудит поправки, вводящие ограничения на распространение контрсанкционной информации, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Сделка Duisenberg

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Предлагается установить, что распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского физлица или юрлица — участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки.

При этом под контрсанкционной информацией будут пониматься сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых любых внешнеторговых сделках для обеспечения потребностей внутреннего рынка России.

В Госдуме опасаются, что распространение информации в СМИ и интернете о таких сделках может повлечь за собой введение ограничительных мер для участников.