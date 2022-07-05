Хабаровск, , 08:59 — REGNUM На пограничных переходах Дальнего Востока ситуация остаётся сложной. Об этом на совещании Совета безопасности РФ по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионе заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сложной остается ситуация на пограничных переходах. <…> Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся», — сказал Трутнев.

Также, по его словам, из 27 КПП по девяти «расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны министерства транспорта»: «Здесь надо наводить порядок».