Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В новосибирском сквере имени авиаконструктора О. К. Антонова установили монументально-декоративный элемент «Самолёт Ан-2». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Самолёт Ан-2 Simon Boddy

В городской администрации уточнили, что открытие объекта приурочено к 75-летию со дня первого полёта самолёта с аэродрома «Ельцовка».

Напомним, что в августе 2022 года исполнится 75 лет первому полёту самолёта Ан-2. Самолёт спроектирован авиационным конструктором Олегом Антоновым, который возглавлял опытное конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.