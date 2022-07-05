Донецк, 5 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Киевский район Донецка оказался под огнём артиллерии ВСУ. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:40 зафиксирована атака с позиций в Первомайском. По Киевскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Петровский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии.