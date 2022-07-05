Красноярск, , 08:57 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

Ливень vivali

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра, 6 июля на юге центральных и в южных районах края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

Во время грозы прогнозируются шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 25 м/с.

Жителей края просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 5 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

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