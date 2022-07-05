Самара, 5 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Награды врачам-добровольцам, которые оказывали медпомощь жителям города Снежное Донецкой Народной Республики, вручил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба минздрава региона.

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

Отмечается, что помимо этого Бенян встретился со специалистами, которые в ближайшее время поедут в командировку в эту республику.

Сообщается, что врачи-добровольцы командированы в город Снежное для оказания профессиональной помощи местным жителям. Командировка специалистов длится около 18 дней, постоянно решаются вопросы командирования медиков разных специальностей, а также возвращения их в регион.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область помогает городу Снежное в рамках соглашения на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой, которое было подписано в конце мая главой Самарской области Дмитрием Азаровым и главой администрации г. Снежное Александром Скворцовым.