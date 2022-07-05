The Guardian: готовность противостоять РФ может стать уязвимым местом НАТО
Лондон, 5 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Готовность Североатлантического альянса противостоять России может стать для НАТО уязвимым местом, пишет британская газета The Guardian.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
Как пишет автор статьи, у стран альянса нет единой позиции относительно России, одновременно все согласны с тем, что нельзя допустить успеха Москвы на Украине.
«Но означает ли это, что Россия должна проиграть на поле боя на Украине, как утверждают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы, или будет достаточно, если конфликт закончится без возможности Москвы сделать правдоподобное заявление о победе?» — задается вопросом автор публикации.
Он добавил, что когда Россия «намекнет» о готовности к миру с Украиной, эти разногласия в военном блоке всплывут на поверхность.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что мировые лидеры опасаются усталости населения от событий вокруг Украины и переключатся на внутреннюю повестку.
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