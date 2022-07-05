Базарак, Афганистан, 5 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали начальника разведки уезда Хендж. По словам собеседников газеты «8 Собх», этого человека зовут кари асибулла Хабиби и он уже неделю находится в тюрьме.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, кари Хасибулла в настоящее время содержится в «Подразделении 40» спецслужб талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Следует отметить, что мулла Шамсуддин, бывший начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Руха провинции Панджшер, также был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунами и сейчас находится в тюрьме.

Согласно утверждениям источников, талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка за последний месяц арестовала в Панджшере около пятнадцати местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя основной мотив этих арестов пока не ясен, источники сообщают, что им инкриминируется сотрудничество с Фронтом сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.