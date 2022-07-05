Рим, , 08:53 — REGNUM Италия ввела чрезвычайное положение в пяти северных регионах и объявила о выделении чрезвычайных средств в связи с усугубляющейся засухой, которая в последние недели поразила долину реки По, сообщает 5 июля агентство France-Presse.

Засуха

Чрезвычайное положение введено в пяти регионах до 31 декабря, говорится в заявлении правительства от 4 июля, а также объявлено о выделении средств в размере 36,5 млн евро для оказания помощи пострадавшим.

Италия столкнулась с необычайно ранней жарой и отсутствием осадков, особенно в северной сельскохозяйственной долине реки По, которая страдает от сильнейшей засухи за последние 70 лет.

Чрезвычайное положение предусматривает «чрезвычайные средства и полномочия» для поддержания общественной безопасности, возмещения убытков и создания нормальных условий жизни для жителей пострадавших районов.

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